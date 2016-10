Hunderte Hinrichtungen

Was am 23. Oktober 1956 in Budapest als friedliche Studentendemonstration begonnen hat, hat sich rasch zu einem blutigen und gleichsam einschneidenden Wendepunkt in der Geschichte Ungarns und Europas entwickelt. Auf die durch den Beginn der Entstalinisierung befeuerten Proteste, an denen sich immer mehr Menschen beteiligten, reagierte die kommunistische Regierung mit Waffengewalt, auf die Ausrufung der Neutralität durch die Aufständischen folgte eine brutale Invasion der Sowjetarmee mit Hunderten Hinrichtungen. Und obwohl der Westen seine Solidarität mit dem Widerstand bekundete, schritt er nicht ein - auch aus taktischen Gründen.

Lesen Sie mehr …