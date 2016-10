Facebook und Google arbeiten zusammen an Unterseekabel

Die Internetschwergewichte Google und Facebook, für gewöhnlich scharfe Konkurrenten, kooperieren bei der Verlegung eines neuen Unterseekabels im Pazifik.

Die Verbindung zwischen der Westküstenmetropole Los Angeles und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong soll die schnelle Übertragung großer Datenmengen ermöglichen, wie Google gestern mitteilte. Die Leitung mit dem Namen Pacific Light Cable Network sei die erste ihrer Art zwischen den beiden Städten.

12.800 Kilometer lang

Für das Projekt tun sich Facebook und Google den Angaben zufolge mit dem Kabelanbieter Pacific Light Data Communication aus Hongkong und dem auf Unterseetechnologien spezialisierten US-Unternehmen TE SubCom zusammen. Die beiden ausführenden Firmen erklärten, das Kabel werde 12.800 Kilometer lang und im Sommer 2018 benutzbar sein.

Google-Manager Brian Quigley sagte, die neue Internetverbindung könne pro Sekunde rund 120 Terabyte an Daten übertragen - das reiche für 80 Millionen gleichzeitig abgehaltene Videokonferenzen in HD-Auflösung zwischen Los Angeles und Hongkong. Laut Google ist das die höchste Datenübertragungsrate aller bisher unter dem Pazifik verlaufenden Internetkabel.

Google ist nach eigenen Angaben bereits an fünf anderen Unterseekabeln beteiligt. Auch Facebook ist bereits aktiv: In diesem Jahr kündigte der Konzern an, gemeinsam mit Microsoft eine Verbindung zwischen dem US-Bundesstaat Virginia und Bilbao in Spanien zu ziehen. Die 6.600 Kilometer lange Internetleitung soll Ende 2017 fertig werden.