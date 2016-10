„Rückschlag“ im Anti-Terror-Kampf

Nach dem Suizid des in Leipzig inhaftierten Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr sind die deutschen Behörden um Schadensbegrenzung bemüht. Bakr habe sich mit einem Hemd erhängt, so der sächsische Justizministers Sebastian Gemkow. Das hätte nicht passieren dürfen, gestand Gemkow ein. Bakr habe nicht als suizidgefährdet gegolten. Die Kontrollintervalle in der Zelle seien von 15 auf 30 Minuten erhöht worden. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere sprach von einem Rückschlag im Kampf gegen den Terror.

