De Maiziere will EU-Asylsystem rasch reformieren

Die Reform des europäischen Asylsystems soll nach den Vorstellungen des deutschen Innenministers Thomas de Maiziere in spätestens anderthalb Jahren abgeschlossen sein. Das wäre „ein sehr gutes Tempo (...). Und das brauchen wir auch“, sagte der CDU-Politiker heute beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. „Das bisherige Asylsystem hat sich in der Krise als nicht praxistauglich erwiesen.“

Die EU-Kommission hat eine grundlegende Reform der geltenden Regeln für Asyl und Grenzschutz vorgeschlagen. So will sie Flüchtlinge anhand fester Kriterien stärker in Europa umverteilen und die Asylverfahren in den verschiedenen Ländern stärker angleichen. An den Außengrenzen sollen künftig auch Europäer kontrolliert werden.

Sobotka will „flexible Solidarität“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich offen für den von den osteuropäischen Staaten lancierten Vorschlag der „flexiblen Solidarität“. „Wenn wir ein gemeinsames Dublin-System zustande bringen wollen, müssen wir auf die unterschiedlichen Überlegungen der Einzelnen Rücksicht nehmen“, sagte Sobotka bei seiner Ankunft zum EU-Innenministerrat.

Als ein erfolgreiches Beispiel der anderen Lastenteilung nannte der Minister die Übernahme der Betreuung von Hunderten Flüchtlingen, die in Österreich einen Asylantrag gestellt haben, durch die Slowakei. Das österreichische Nachbarland gilt auch als Urheber des Konzeptes der „flexiblen Solidarität“, wonach Staaten nicht nur durch die Aufnahme von Asylwerbern beitragen könnten, sondern auch durch Finanzmittel und die Bereitstellung von Grenzschützern.

Türkei-Deal läuft nur schleppend an

Nur schleppend verlaufen die Rückführungen von in Griechenland ankommenden Schutzsuchenden in die Türkei. Seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals Anfang April seien erst 643 Menschen zurück in die Türkei geschickt worden, teilte der Flüchtlingskrisenstab in Athen heute laut Nachrichtenagentur dpa mit.

Die EU und die Türkei hatten im März vereinbart, dass Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ankommen, zurück in die Türkei gebracht werden sollen. Zunächst haben sie jedoch Anspruch auf ein Asylverfahren in Griechenland.