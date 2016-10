Tennis: Klemenschits beendet turbulente Laufbahn

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt Sandra Klemenschits die Tennisbühne. Die 33-jährige Salzburgerin bestritt bei ihrem Aus im Doppel bei den Generali Ladies in Linz ihr letztes Match, eine Fersenverletzung zwingt sie zum Rücktritt.

„Die Tour war wie eine Familie“, sagte Klemenschits, die vor acht Jahren ihre Zwillingsschwester Daniela an den Krebs verlor. Auch durch ihre eigene Krankheit haben sich aber ihre Prioritäten verschoben: „Für mich hat ein Sieg und eine Niederlage ein bisserl an Wert verloren.“ Ihrem Sport will sie aber als Trainerin erhalten bleiben.

