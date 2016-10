Kind in Gaza erschossen - gegenseitige Beschuldigungen

Im Gazastreifen ist ein palästinensischer Bub erschossen worden. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium beschuldigte israelische Soldaten, das Kind getötet zu haben.

Dagegen teilte die israelische Behörde Kogat heute auf Twitter mit, der Bub sei von Schüssen auf einer Hochzeit getroffen worden. Die Schüsse seien nicht von israelischer Seite gekommen.

In den Rücken geschossen

Dem Buben wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums gestern Abend an der Grenze zwischen Israel und dem südlichen Gazastreifen in den Rücken geschossen. Ein Sprecher des Ministeriums gab sein Alter mit zehn Jahren an, Kogat sprach von 13 Jahren.

Die Armee wies die Vorwürfe zurück. „Von einer Beteiligung der israelischen Armee ist uns nichts bekannt“, sagte eine Sprecherin. „Das ist eine Sache im Gazastreifen.“

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas bestreitet das Existenzrecht Israels. Sie wird von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Im Jahr 2007 übernahm sie gewaltsam die Macht in dem Küstenstreifen.