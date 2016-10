Fünf jugendliche IS-Sympathisanten vor Gericht

Fünf Jugendliche müssen sich seit heute am Wiener Straflandesgericht verantworten. Sie sollen geplant haben, sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Der Prozess ist für drei Tage anberaumt, Urteile sollen am 19. Oktober fallen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at