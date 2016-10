Niederlande: Sterbehilfe nicht nur für Kranke

Die niederländische Regierung will aktive Sterbehilfe auch für lebensmüde alte Menschen ermöglichen. Auch ohne eine schwere Krankheit könnten Menschen „unerträglich und aussichtslos leiden“, erklärte die Regierung in der Nacht auf heute in Den Haag.

Das könne ein legitimer Grund für Sterbehilfe sein. Eine Mehrheit des Parlaments begrüßte den Plan der Regierung. Bisher ist aktive Sterbehilfe in den Niederlanden nur gestattet, wenn ein Patient unheilbar krank ist und „unerträglich und aussichtslos leidet“. Das bisherige Sterbehilfegesetz soll nun nach dem Willen der Regierung erweitert werden.

Auch für lebensmüde alte Menschen sollten strenge Bedingungen gelten. So soll der Sterbewunsch eines Menschen von Experten geprüft werden. Wann der Gesetzesvorschlag vorgelegt wird, ist noch nicht bekannt.