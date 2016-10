Koalition zerpflückt eigenes Budget

Die Budgetdebatte im Nationalrat ist am Donnerstag im Zeichen eines ungewöhnlichen Schlagabtauschs innerhalb der Koalition gestanden. Dabei stand das gemeinsam erstellte Budget in der Kritik: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hielt Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) indirekt vor, mehr zu reden als zu handeln. Mit dem Budget sei „bestenfalls eine Pflicht erfüllt“, so Kern. Vizekanzler ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner widersprach Kern auf bemerkenswerte Weise - erfüllt sei „nicht einmal die Pflicht“.

