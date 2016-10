Eishockey: Rekorddebüt im NHL-Auftaktmatch

So einen Einstand in die National Hockey League (NHL) konnte in der modernen Ära des Sports bisher kein Spieler aufweisen: Auston Matthews erzielte zum Auftakt der neuen NHL-Saison in seinem allerersten Match für die Toronto Maple Leafs nicht weniger als vier Tore. Zum Sieg reichte es für den 19-Jährigen und seinen Club dennoch nicht.

Mehr dazu in sport.ORF.at