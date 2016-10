Klagen in Karlsruhe abgewiesen

Mit der positiven Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Freihandelsabkommen CETA erhoffen sich dessen Befürworter den entscheidenden Impuls für ein Ja auch in Österreich. Das Gericht in Karlsruhe hatte am Donnerstag mehrere Verfassungsbeschwerden vorerst abgewiesen. Noch zuvor hatte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) das Urteil als „wichtige Entscheidungsgrundlage“ bezeichnet. Die SPÖ ist bei CETA uneins. Am Donnerstag hieß es nun, eine Festlegung könne noch dauern. Auf die zählt allerdings die ÖVP schon fix.

