Nobelpreisträger Dario Fo ist tot

Am Tag der Literaturnobelpreisverleihung ist die Nachricht über den Tod eines der namhaftesten Preisträger bekanntgeworden: Der italienische Dramatiker, Regisseur, Maler und Schauspieler Dario Fo starb in der Nacht auf heute in einem Mailänder Krankenhaus. Der zeit seines Lebens politisch engagierte Schriftsteller wurde 90 Jahre alt.

