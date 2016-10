„FT“: London erwartet hohe „Brexit“-Rechnung von EU

Großbritannien muss der „Financial Times“ zufolge gleichzeitig mit dem Austritt aus der EU mit einer Rechnung aus Brüssel in Höhe von bis zu 20 Milliarden Pfund (22 Mrd. Euro) rechnen.

Die Tageszeitung veröffentlichte dazu heute eine Analyse. Unabhängige Experten und Behördenvertreter aus vier EU-Ländern bestätigten dem Bericht zufolge die Plausibilität der Schätzungen.

Verpflichtungen und Förderzusagen

Grund seien Verpflichtungen aus dem EU-Haushalt bis zu einem erwarteten Austritt im Jahr 2019 und angestaute Förderzusagen aus früheren Jahren. Diese hätten sich auf rund 337 Milliarden Euro angehäuft. Wie viel Großbritannien genau zahlen müsse, werde mit hoher Wahrscheinlichkeit Gegenstand erbitterter Verhandlungen Londons mit der EU werden, hieß es in dem Bericht.

Möglich sei, dass Großbritannien für den betreffenden Zeitraum am Ende mehr zahlen müsse als ohne „Brexit“. Die Austrittsverhandlungen mit der EU sollen Premierministerin Theresa May zufolge Ende März 2017 beginnen.

Deutlich teurer könnte es für London zudem werden, wenn die EU-Staaten versuchen sollten, Großbritannien über den Austritt hinaus für den langfristigen EU-Haushalt bis 2020 in die Pflicht zu nehmen. Dann könnte die Rechnung doppelt so hoch ausfallen, heißt es in dem Bericht. Die Briten hatten in einem historischen Referendum am 23. Juni den Austritt ihres Landes aus der EU beschlossen.

Frankreich rechnet mit Abzug von US-Banken

Frankreichs Finanzminister Michel Sapin hält es unterdessen für unausweichlich, dass die großen US-Banken wegen des „Brexit“ Geschäfte von London auf den europäischen Kontinent verlagern.

Ranghohe US-Banker hätten ihm signalisiert, dass es nicht mehr darum gehe, ob sie London verließen, sagte Sapin heute. Im Hintergrund werde der Transfer bereits vorbereitet. Er werde kommen, ganz unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen über die Bedingungen des britischen EU-Ausstiegs.

Paris macht sich Hoffnungen

Frankreich hofft, möglichst viel des Finanzgeschäfts aus London nach Paris holen zu können. Dazu bietet es vereinfachte Möglichkeiten zur Registrierung von Unternehmen und Steuervergünstigungen für ausländische Beschäftigte. Allerdings unterstützt die sozialistische Regierung die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, was einige Banken abschrecken könnte.

Neben Paris macht sich auch Frankfurt Hoffnungen, von einem Abzug großer Banken aus London zu profitieren. Beobachter erwarten allerdings, dass die US-Banken in London ihr Geschäft eher nach New York als auf den europäischen Kontinent verlagern.