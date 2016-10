Causa Hypo: Sausgruber spricht über Offshore-Geschäfte

Der Vorarlberger Altlandeshauptmann Herbert Sausgruber (ÖVP) hat sich heute den Fragen der Mitglieder des Hypo-U-Ausschusses in Bregenz gestellt. Er sei nicht allgemein gegen Geschäfte mit Offshore-Ländern, so Sausgruber im Anschluss. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wird am Nachmittag befragt.

