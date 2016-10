Haft für PKK-Funktionär in Deutschland

Das Oberlandesgericht im deutschen Stuttgart hat einen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Der 48-jährige Kurde soll von 2010 bis 2015 in verschiedenen deutschen Bundesländern als Gebietsleiter Spenden für den bewaffneten Kampf der PKK in der Türkei eingetrieben haben, heißt es in dem heute verkündeten Urteil. Die PKK ist seit 1993 in Deutschland verboten und wird von der EU als terroristische Vereinigung eingestuft.