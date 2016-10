Lehrling von Gabelstapler überrollt - schwer verletzt

Ein Lehrling ist heute Mittag bei einem Arbeitsunfall in Trautenfels im Bezirk Liezen (Steiermark) schwer an den Beinen verletzt worden: Der 16-Jährige wurde von einem Gabelstapler überrollt.

Finger von Schneidemaschine abgetrennt

In Dornbirn (Vorarlberg) geriet ein 44-jähriger Arbeiter am Vormittag mit seiner Hand in den Propeller einer Schneidemaschine. Dabei wurde ihm ein Finger abgetrennt, berichtet die Polizei.

