Frauen in Zug überfallen: 13 Jahre Haft

Zu 13 Jahren Haft ist in Wien ein Rumäne verurteilt worden, der 2014 im Westbahnhof zwei Frauen in einem Zug überfallen hatte. Dabei hätte der mehrfach vorbestrafte Mann noch bis September 2016 in einem Gefängnis in seiner Heimat sitzen müssen.

