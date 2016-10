Tennis: Muster traut Thiem Großes zu

Von 22. bis 30. Oktober geht Österreichs größtes Tennisturnier in der Wiener Stadthalle in Szene. Mit Thomas Muster haben die Erste Bank Open 500 einen prominenten Schirmherrn, mit Dominic Thiem einen Publikumsliebling und Ticketseller. Österreichs erfolgreichster Tennisspieler verfolgt den rasanten Aufstieg des Jungstars in die Weltspitze und traut dem 23-jährigen Ausnahmetalent den Sprung auf den Tennisthron zu.

Im Interview mit ORF.at sprach der 49-Jährige auch über Thiems Rolle als „Zentralfigur“ im Davis-Cup und übte scharfe Kritik an Österreichs Sportpolitik.

