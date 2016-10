Film: Missbrauchsopfer der Kirche klagen an

Ein Dokumentarfilm zeigt das Leben von neun Österreichern, die von Priestern und Nonnen missbraucht wurden. In „Die Kinder lassen grüßen“ von Patricia Marchart sprechen die Betroffenen offen über das, was ihnen angetan wurde. Der Film sei ein „Sittenbild der Gewalt, Vertuschung und der Heuchelei“, so die Filmemacherin.

Mehr dazu in religion.ORF.at