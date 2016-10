„Wonder Woman“ wird UNO-Sonderbotschafterin

Die Comicfigur „Wonder Woman“ - die Frau mit den Superkräften - wird von den Vereinten Nationen (UNO) zur Sonderbotschafterin für die Rechte von Frauen und Mädchen ernannt. Bei einer Zeremonie am 21. Oktober im UNO-Hauptquartier in New York wird „Wonder Woman“ der Titel verliehen werden. Die Präsidentin der US-Produktionsfirma DC Entertainment, Diane Nelson, wird die Ernennung für die Comicfigur annehmen, die auch Star einer Fernsehserie und eines Spielfilms ist.

UNO: „Gleichberechtigung stärkt Weltfrieden“

DC Entertainment und Warner Brothers, zwei große amerikanische Produktionsfirmen, sponsern seit Jahren die UNO-Kampagne, die für Gleichberechtigung und die Stärkung von Frauenrechten eintritt. „Die Gleichbehandlung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern ist auch die Basis für dauerhaften Frieden in der Welt“, begründeten die UNO ihre Wahl.

Zur Verleihung des Sonderbotschafterinnentitels werden auch jene Stars erwartet, die „Wonder Woman“ in Serie und Film dargestellt haben. Dazu zählt etwa Lynda Carter, die noch immer als eine der besten „Wonder Woman“-Darstellerinnen gilt. Sie hat die Figur in den 1970er Jahren gespielt. „Wonder Woman“ ist eine Erfindung von William Moulton Marston und erlangte bereits 1941 erste Berühmtheit, als weibliche Superhelden noch sehr selten waren.