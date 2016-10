Steirischer herbst: Der Befreiungskampf des „Frauenobjekts“

Die Ausstellung „Yes, but is it performable? Untersuchungen des performativen Paradoxes“ im Grazer Künstlerhaus im Rahmen des steirischen herbstes ist über die letzten drei Wochen gewachsen und zeigt sich nun in vollem Umfang. Eine stille, stimmige, feministische Schau zur Performance in der bildenden Kunst.

