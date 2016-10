Russland will bei Syrien-Konferenz über Waffenruhe reden

Bei der Syrien-Konferenz in der Schweiz hat Russland Hoffnungen auf eine neue Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland geweckt. Bei dem Treffen solle es um Chancen für eine Feuerpause gehen, kündigte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, heute in Moskau an.

Chefdiplomat Sergej Lawrow sagte, Russland unterstütze einen UNO-Vorschlag, islamistischen Kämpfern der Fatah-al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front) den Abzug aus der umkämpften Großstadt Aleppo zu ermöglichen. US-Außenminister John Kerry will über die Lage in Syrien auch mit seinen EU-Kollegen am Sonntag in London beraten, wie der britische Außenminister Boris Johnson mitteilte.

Laut USA keine bilateralen Gespräche geplant

Die USA hatten am 3. Oktober die direkten Gespräche mit Russland über eine Feuerpause in Syrien abgebrochen. Beide Seiten machten sich daraufhin gegenseitig für das Scheitern verantwortlich. Moskau und Washington hatten die neue Konferenz am Mittwoch angekündigt.

Bei den Gesprächen am Samstag in Lausanne sei auch ein Zweiertreffen von Lawrow und Kerry nicht ausgeschlossen, sagte Sacharowa. Bilaterale Gespräche seien nicht nur möglich, sondern auch ein integraler Bestandteil solcher Verhandlungen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, machte indes klar, dass keine direkten Gespräche geplant seien.