Gegner abgeblitzt: Grünes Licht für CETA in Deutschland

In Deutschland sind die Gegner des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vor dem Höchstgericht in Karlsruhe mit mehreren Verfassungsbeschwerden vorerst abgeblitzt. Das Gericht gab heute Vormittag grünes Licht für eine deutsche Unterschrift, wenn auch mit einer Art Ausstiegsklausel für später. Die CETA-Gegner hatten die Ratifizierungsrunde, die noch im Oktober beginnen soll, mit ihren Klagen stoppen wollen. Die Entscheidung in Karlsruhe dürfte auch für Österreich Folgen haben.

