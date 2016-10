Böhmermann belebte „Wetten, dass..?“ wieder

Geleebananen statt Gummibärchen und Glitzerschuhe statt Glitzeranzug: TV-Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ eine Parodie auf die vor zwei Jahren eingestellte ZDF-Show „Wetten, dass..?“ präsentiert.

In einer Wette tat ein Mädchen so, als erkenne sie die Parteizugehörigkeit von Politikern, indem sie mit ihren Füßen deren Gesicht betastete. In einer anderen gab ein Mann aus Geilenhausen vor, er könne mit einem Bagger seine Frau zum Orgasmus bringen.

90 Minuten ohne Staatskrise

Böhmermann sparte in der heute im Sender ZDFneo ausgestrahlten Show nicht mit Anspielungen auf das originale „Wetten, dass..?“. Seinem ersten Gast, dem deutsch-türkischen Rapper Eko Fresh, schlug er mit seinen Moderationskarten auf den Schenkel - Thomas Gottschalk war dafür bekannt, seine Interviewpartner oft anzufassen. In Reminiszenz an Gottschalks oft auffällige Outfits trug der 35-Jährige glitzernde Schuhe.

Böhmermann ließ nicht unerwähnt, dass er vor einem halben Jahr mit seinem Gedicht „Schmähkritik“ den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erbost hatte. Zu Beginn der Sendung sagte er: „Ich wette, dass ich es in den nächsten 90 Minuten schaffe, keine Staatskrise auszulösen, meine Damen und Herren.“