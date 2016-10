Tsipras will Griechenland bis 2021 aus der Krise führen

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras will sein Land bis 2021 aus der Krise führen. Dies werde mit schmerzhaften Maßnahmen verbunden sein, kündigte der Chef der Linkspartei SYRIZA zum Auftakt eines Parteitages heute in Athen an. „Wir werden es schaffen“, sagte er.

Tsipras erklärte vor Delegierten aus ganz Griechenland, warum er vergangenes Jahr nach einer turbulenten Verhandlung doch noch harten Sparmaßnahmen zugestimmt habe. Konservative Kreise in Europa bestünden auf der harten Sparpolitik. Sollte das Land nicht einlenken, könnte es aus der Euro-Zone geworfen werden.

Vorwürfe von links

Anführer dieser Bewegung sei Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble, meinte Tsipras weiter. „Wir alle wissen, das harte Sparprogramm war kein linker und kein progressiver Plan. Es war einfach der Plan des Finanzministers Deutschlands, der Plan Wolfgang Schäubles“, sagte Tsipras.

Nun setze sein Land jede Reform um. Das werde seine Regierung auch weiterhin tun. Dafür erwartet Tsipras Maßnahmen zur Reduzierung des griechischen Schuldenberges. Dies sei auch Teil der Vereinbarung mit den Gläubigern. Der linke Parteiflügel wirft Tsipras angesichts schlechter Umfragewerte vor, in Richtung Sozialdemokratie umzuschwenken und die eigenen Stammwähler, Arbeitnehmer und Rentner, zu sehr belastet zu haben.