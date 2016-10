Airbus liefert zehntausendsten Jet aus

Feierlaune bei Airbus: Der europäische Flugzeugbauer liefert heute seine zehntausendste Maschine aus. Der Großraumjet des Typs A350 XWB wird in Toulouse an die Fluggesellschaft Singapore Airlines übergeben - ein Meilenstein in der Geschichte des Luftfahrtriesen. Airbus hatte vor mehr als vier Jahrzehnten als deutsch-französischer Unternehmensverband begonnen, heute ist es ein Weltkonzern.

Reuters/Rodrigo Garrido

Der Erzrivale des amerikanischen Branchenurgesteins Boeing kann im Passagierjetbereich auf gut gefüllte Auftragsbücher verweisen, steht aber auch vor Problemen. Zwar läuft das Geschäft mit Mittelstreckenjets rund, die Nachfrage für das Flaggschiff A380 - den größten Passagierjet der Welt - ist dagegen verhalten. Und die Rüstungssparte des Airbus-Konzerns ringt weiter mit den Dauerproblemen beim Militärtransporter A400M.