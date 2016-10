HP streicht bis zu 4.000 Jobs

Der Hardwarehersteller HP reagiert mit einem weiteren Stellenabbau auf die Flaute im Geschäft mit Computern und Druckern. In den nächsten drei Jahren sollen quer durch die Belegschaft 3.000 bis 4.000 Jobs gestrichen werden, wie Vorstandschef Dion Weisler gestern bei einer Analystenkonferenz in New York ankündigte. Zuletzt hatte das Unternehmen etwa 50.000 Mitarbeiter.

Die HP-Aktie fiel nachbörslich zunächst um gut zwei Prozent. Allerdings hatte der Konzern auch einen verhaltenen Geschäftsausblick abgegeben. HP Inc. führt seit der Aufspaltung des IT-Schwergewichts Hewlett Packard vor einem Jahr das Hardwaregeschäft des Silicon-Valley-Urgesteins weiter. Die IT-Dienstleistungssparte wurde in die neue Gesellschaft Hewlett Packard Enterprise (HPE) abgetrennt.