Budgetdebatte: SPÖ und ÖVP tragen Streit offen aus

Die Budgetdebatte im Nationalrat ist gestern im Zeichen eines ungewöhnlichen Schlagabtauschs innerhalb der Koalition gestanden. Dabei stand das gemeinsam erstellte Budget in der Kritik: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hielt Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) indirekt vor, mehr zu reden als zu handeln. Mit dem Budget sei „bestenfalls eine Pflicht erfüllt“, so Kern. Vizekanzler ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner widersprach Kern auf bemerkenswerte Weise - erfüllt sei „nicht einmal die Pflicht“.

Mehr dazu in Kern fordert „a little more action“