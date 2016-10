TBC-Fall an Tiroler Schule

An der Neuen Mittelschule in Nussdorf-Debant in Tirol ist bei einem Flüchtlingskind Tuberkulose (TBC) festgestellt worden. Die Mitschüler des Kindes werden jetzt untersucht. Die Behörde spricht von einer „sehr geringen Ansteckungsgefahr“.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at