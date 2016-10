Sarkozy warnt in TV-Debatte vor neuem Anschlag

Nach einer beispiellosen Terrorserie in Frankreich warnt der konservative Altpräsident Nicolas Sarkozy vor einem neuen Anschlag. „Die Frage ist heute nicht, zu wissen, ob es ein nächstes Attentat geben wird, sondern wann“, sagte Sarkozy gestern in einer ersten TV-Debatte mit seinen sechs Konkurrenten für die Präsidentschaftsvorwahl bei der bürgerlichen Rechten.

Sarkozy will vorsorgliche Internierung von Terrorverdächtigen

Unter den Anwärtern ist auch Ex-Premier Alain Juppe, der in Umfragen deutlich führt und deshalb Sarkozy schlagen könnte. Sarkozy tritt wegen der Terrorgefahr dafür ein, besonders gefährliche mutmaßliche Islamisten vorsorglich zu internieren, auch wenn sie sich nicht strafbar gemacht haben.

Herausforderer Juppe lehnt das nicht grundsätzlich ab, pocht aber auf Rechtsstaatsregeln. So müsse ein Richter über solche Internierungen entscheiden. Das sei seine „rote Linie“, sagte der Bürgermeister von Bordeaux. Der frühere Chef der Konservativen der UMP (heute: Republikaner), Jean-Francois Cope, forderte eine radikale Wende in der Sicherheitspolitik und zusammen 50.000 neue Stellen bei Polizei und Justiz.

Juppe bezüglich Vergangenheit gelassen

Die bürgerliche Rechte will ihren Kandidaten bei Abstimmungen am 20. und 27. November küren. Das Staatsoberhaupt wird dann voraussichtlich in zwei Wahlgängen im April und Mai 2017 gewählt werden.

Favorit Juppe zeigte sich bei Fragen im Hinblick auf seine Vergangenheit gelassen. Er hatte 2004 die politische Szene verlassen müssen, nachdem er im Zusammenhang mit einer Parteispendenaffäre verurteilt worden war. „Falls sie (die Franzosen) denken, dass mein Fehler mich disqualifiziert, werden sie mich nicht wählen.“