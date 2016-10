„NYT“ wehrt sich gegen Trumps Verleumdungsvorwurf

Nach der Veröffentlichung von Interviews mit Frauen, die US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sexuelle Belästigung vorwerfen, hat sich die „New York Times“ („NYT“) gegen den Vorwurf der Verleumdung verwahrt. „Das Wesen eines Verleumdungsvorwurfs besteht darin, jemandes Ruf zu schützen“, schrieb der Vizepräsident der Zeitung, David McCraw, gestern in einem Brief an Trumps Anwalt.

Trump habe sich seinen Ruf jedoch bereits „selbst geschaffen“. Mehrere US-Medien hatten am Mittwoch über Vorwürfe von Frauen berichtet, die Trump unabhängig voneinander beschuldigen, sie gegen ihren Willen geküsst und begrapscht zu haben. Die „New York Times“ zitierte zwei der Frauen.

Trump sieht Clinton dahinter stecken

Trump bezeichnete die Berichte als „Verleumdungen und Schmähungen“, hinter denen die „Clinton-Maschine“ stecke. Die Clintons seien kriminell, so Trump. „NYT“-Vizechef McCraw schrieb, nichts in dem Artikel habe „die geringste Auswirkung auf den Ruf, den sich Herr Trump durch seine eigenen Worte und Taten bereits selbst geschaffen hat“.

Er verwies auf Trumps schlüpfrige Kommentare über Frauen und fügte hinzu, es gebe aber einen noch wichtigeren Aspekt: „Die Frauen, die in unserem Artikel zitiert werden, haben über eine Frage von nationaler Bedeutung gesprochen. Wir hätten nicht nur unseren Lesern, sondern auch der Demokratie einen Bärendienst erwiesen, wenn wir sie nicht hätten sprechen lassen.“

„Das ist nicht mehr normal“

First Lady Michelle Obama kritisierte Trump mit einer Rede. Trumps Kommentare hätten sie im Mark erschüttert, sagte sie bei einer Veranstaltung in New Hampshire. Seine Kommentare seien schändlich und inakzeptabel.

„Das ist nicht mehr normal. Das ist keine gewöhnliche Politik mehr“, sagte Obama. „Anständige Menschen benehmen sich nicht so. Und sicher erst recht nicht jemand, der Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte.“ Trumps Versuch, die Vorwürfe abzutun, sei eine Beleidigung für alle anständigen Männer.

Medien: Rückzug in Virginia

Unterdessen berichteten US-Medien, dass Trump seinen Wahlkampf im wichtigen Wechselwählerstaat Virginia deutlich zurückfahren dürfte. Trump liegt dort laut Umfragen klar hinter seiner demokratischen Kontrahentin Clinton zurück.

Der Sender NBC beruft sich für seine Information auf drei Quellen aus dem Trump-Lager. Die Entscheidung sei während einer Telefonkonferenz verkündet worden. Trump werde sich nun auf die Staaten Pennsylvania, Florida, North Carolina und Ohio konzentrieren. Auch das „Wall Street Journal“ berichtete über den Schritt.