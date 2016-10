Ägypten offen für EU-Flüchtlingsdeal

Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry steht einem Flüchtlingsdeal mit der EU prinzipiell offen gegenüber. „Wenn die rechtlichen und humanitären Parameter stimmen, sind wir bereit“, erklärte Shoukry im Zug eines Wien-Besuchs im APA-Interview. Ägypten habe in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als „ganz Europa“. Es müsse endlich anerkannt werden, welche Last sein Land bereits trage.

„Muss viel mehr politische Unterstützung geben“

Eine Einrichtung von Flüchtlingscamps in Nordafrika sieht der ägyptische Chefdiplomat, der von 1999 bis 2003 auch Botschafter in Wien war, eher skeptisch: „Wir denken nicht, dass solche Zentren die adäquate Lösung für dieses Problem darstellen“. Shoukry redete hingegen einer stärkeren Hilfe vor Ort und vermehrten Investitionen in Afrika das Wort. „Es muss viel mehr politische Unterstützung geben, um Konflikte in afrikanischen Ländern zu lösen. Um diese zu stabilisieren und Sicherheit zu schaffen.“

Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in Ägypten sind für Shoukry nicht gerechtfertigt: „Es ist inakzeptabel, wenn Behauptungen aufgestellt werden, ohne konkrete Beispiele zu nennen, denen nachgegangen werden kann. Wenn es konkrete Vorwürfe gibt, haben wir ein starkes Rechtssystem in Ägypten. Dann nennt mir die Namen, und wir werden das überprüfen.“