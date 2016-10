Stmk.: Frostkatastrophe wird auch Arbeitsplätze kosten

Nach der Frost- und Schneedruckkatastrophe in diesem Frühjahr in der Steiermark soll in der nächsten Woche die endgültige Schadensbilanz vorliegen. Fest steht bereits, dass die schlechte Ernte auch Arbeitsplätze kosten wird.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at