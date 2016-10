Kunst, Kitsch, Krieg

Regie- und Schauspiellegende Ernst Lubitsch hat Anfang der 30er Jahre den Film „Der Mann, den sein Gewissen trieb“ gedreht, über einen Soldaten, der sich bei den Eltern eines von ihm getöteten Kontrahenten entschuldigen will. Francois Ozon nimmt lose Enden des Films auf und erzählt die Geschichte weiter - allerdings aus der Perspektive der Verlobten des Getöteten, die sich nichts ahnend in den reumütigen Soldaten verliebt. „Frantz“ ist ein berührender Film, bei dem Ozon allerdings in typischer Manier dick aufgetragen hat - irgendwo zwischen Kunst, Kitsch und Moralstück.

Lesen Sie mehr …