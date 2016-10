Kern hält Dreitagewoche für völlig unrealistisch

„Eine einseitige Arbeitszeitverkürzung auf drei Tage pro Woche bei vollem Lohnausgleich ist in einer globalisierten Welt realistisch nicht zu schaffen“, sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) gestern Abend bei einer Diskussion im Kreisky-Forum: „Jeder, der Ihnen das verspricht, ist ein Scharlatan.“

Der neu gewählte Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, hatte nach seiner Kür eine Arbeitszeitverkürzung auf dreieinhalb Tage gefordert. Im Interview mit dem „Kurier“ (Freitag-Ausgabe) präzisierte er, dass aus seiner Sicht die Verkürzung so stark wie möglich ausfallen solle, und zwar mit vollem Lohnausgleich.

Knackpunkt Digitalisierung

Schnedl will mit der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich angesichts der Digitalisierung der Arbeitswelt die Verteilungsfrage neu stellen. Wenn es stimme, dass in den nächsten 15 Jahren bis zur Hälfte aller Jobs durch computerunterstützte Maschinen oder Software ersetzt werden, „dann muss man natürlich die Arbeitszeitverkürzung ansprechen“, so Schnedl im „Kurier“.

Auch Kern verwies darauf, dass „die Mischung aus Digitalisierung, Technologieentwicklung und Globalisierung dazu führen wird, dass sich die wirtschaftlichen Sektoren massiv verändern werden“. Schon heute gingen viele Menschen nicht mehr in die Bank oder in die Buchhandlung. „In Wahrheit ist jeder, der einen Schreibtisch vor sich hat, potenziell eine gefährdete Spezies.“