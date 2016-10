Castel Gandolfo als Papst-Sommerresidenz bald Geschichte

Papst Franziskus verzichtet auf seine Sommerresidenz in Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom. Die Wohnung, in der Päpste vier Jahrhunderte lang ihren Sommerurlaub verbracht hatten, wird in ein Museum umgewandelt, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ (Freitag-Ausgabe) berichtete.

