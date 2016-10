Leichnam in Königspalast überstellt

Thailand trauert um den toten König Bhumibol: Abertausende säumten am Freitag in der Hauptstadt Bangkok die Straßen, als der Leichnam vom Krankenhaus in den Königspalast überstellt wurde. Die Wagenkolonne fuhr im Schritttempo an den Trauernden vorbei. Bereits in der Nacht hatten sich viele vor dem Palast versammelt, um später an einer rituellen Waschung vor dem Bildnis Bhumibols teilzunehmen.

Lesen Sie mehr …