Missstand seit Jahren Problem

Wenn junge Menschen wegen einer psychischen Krise Betreuung in einem Krankenhaus brauchen, kommen sie nicht selten in die Erwachsenenpsychiatrie. Denn in den kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilungen gibt es nicht genügend Plätze. Dieser Missstand ist seit Jahren bekannt, doch bisher geschah wenig. Zwei aktuelle Urteile bringen die Politik nun unter erhöhten Zugzwang.

Lesen Sie mehr …