Kritik an Amtsführung

Vor mehr als einem Jahr hat Muhammadu Buhari die Präsidentschaft in Nigeria übernommen. Er wollte vor allem der weit verbreiteten Korruption und Günstlingswirtschaft ein Ende setzen. Das Ziel dürfte noch in weiter Ferne liegen. In einem BBC-Interview drohte nun seine langjährige Ehefrau Aisha Buhari, ihm die Unterstützung zu entziehen. Sie stellte infrage, ob Buhari noch die Kontrolle in der Regierung habe. Die meisten führenden Beamten kenne ihr Mann gar nicht.

