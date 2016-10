„Swiss Army Man“: Radcliffe als sprechende Leiche

Einen von Verdauungsbeschwerden geplagten Untoten spielt Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe in dem Film „Swiss Army Man“. Beim Sundance-Filmfestival wurde das ungewöhnliche und schrille Werk von Daniel Scheinert und Daniel Kwan heuer mit dem Regiepreis ausgezeichnet.

Flatulenzgetriebener Jetski

Der Schiffbrüchige Hank (Paul Dano) hält die Einsamkeit auf dem winzigen Eiland nicht mehr aus und will sich erhängen. Doch im letzten Moment erblickt er den angespülten Körper eines jungen Mannes (Daniel Radcliffe), der Hank ungeahnte Möglichkeiten eröffnet: endlose Flatulenzen, die ihn wie ein Jetski über das Meer jagen lassen.

Im Laufe des Films wird Mannys schlaffer Körper auch als Trinkwasserspeicher und zur Verteidigung gegen Bären eingesetzt.

Der „kindliche Geist“ des Films

Man müsse so viele schlechte Drehbücher lesen, dieses sei exzellent geschrieben und außerdem sehr lustig, so Radcliffe. Sein Filmpartner Dano, bekannt unter anderem aus „Little Miss Sunshine“, sagt über den Streifen: „Es geht da viel darum, das Leben und Lieben zu lernen, und es gibt in dem Film etwas Wundersames, eine Art kindlichen Geist, den Erwachsene in sich zulassen sollten.“

