Votum gegen Handelsabkommen

Nicht nur in Österreich, auch in Belgien ist das europäisch-kanadische Handelsabkommen CETA ein heißes Eisen. Das Regionalparlament der belgischen Wallonie lehnte am Freitag CETA ab. Die belgische Regierung braucht aber das Ja der Regionalparlamente, um auf EU-Ebene zustimmen zu können. Das SPÖ-Präsidium berät derzeit, ob die Partei weiter gegen CETA ist.

Lesen Sie mehr …