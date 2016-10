Wien-Leopoldstadt: Wahlanfechtung angekündigt

Die EU-Austrittspartei will in den kommenden Tagen ihre Anfechtung der Wiederholung der Bezirksvertretungswahl in der Wiener Leopoldstadt beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einbringen. Der Entwurf sei im Großen und Ganzen fertig, hieß es.

