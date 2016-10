Parkdeckbrand gelegt: Mann festgenommen

Der Brand in einem Parkdeck gestern in Wien-Ottakring dürfte gelegt worden sein. Die Polizei stellte Spuren von Brandstiftung fest. Ein 32-jähriger Mann wurde noch am Tatort festgenommen, er leugnet die Tat allerdings.

Mehr dazu in http://wien.orf.at/news/stories/2803064/