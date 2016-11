Bereits zu Lebzeiten ein Star

Rembrandt, Diego Velazquez, Michelangelo Merisi da Caravaggio - viele der großen Namen der Barockmalerei sind auch kunstgeschichtlichen Laien ein Begriff. Weniger bekannt ist die einzige Künstlerin, die es in den Kreis der Meistermaler schaffte: Artemisia Gentileschi (1593 – 1654). Die gebürtige Römerin war bereits zu Lebzeiten ein Star, zu ihren Auftraggebern gehörten der Hochadel und reiche Geschäftsleute. Gentileschis Werke sind derzeit zentrale Bestandteile von großen Barockschauen in Großbritannien und Deutschland. In den düsteren und brutalen Motiven ihrer Bilder spiegelt sich nicht zuletzt ihr eigenes Schicksal wider - als Jugendliche wurde Gentileschi von ihrem Lehrer vergewaltigt.

