„Lynk & Co“: Volvo-Mutterkonzern setzt auf neue Marke

Beim chinesischen Autokonzern Geely, unter dessen Dach sich seit 2010 auch der schwedische Autohersteller Volvo befindet, steht laut einem Medienbericht eine neue Marke unmittelbar vor der Markteinführung.

Ein erstes SUV-Modell der offiziell noch unter dem Codenamen „L“ laufenden Projekts soll noch im Oktober zunächst in China verkauft werden, wie das Branchenportal Autonews mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.

Hinter „L“ steht den Angaben zufolge der Markenname „Lynk & Co“, mit dem Geely sein Angebot im Mittelklassesegment verbreitern will. Nach dem Verkaufsstart in China könnte „Lynk & Co“ bereits 2017 in den USA und Europa angeboten werden, so Autonews.

Nach Angaben von Stefan Lundin, dem Sprecher der Geely-Tochter China Euro Vehicle Technology (CEVT), die zusammen mit Volvo an der Entwicklung neuer Fahrzeuge arbeitet, soll „Lynk & Co“ am 20. Oktober in Berlin seine Weltpremiere feiern. Eine offizielle Bestätigung ist aber noch ausständig.