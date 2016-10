Mexiko kündigt „El Chapo“-Auslieferung für 2017 an

Der mexikanische Drogenboss Joaquin Guzman alias „El Chapo“ soll Anfang kommenden Jahres an die USA ausgeliefert werden. Das kündigte heute der nationale Sicherheitsberater Renato Sales Heredia im Fernsehen an.

Die Auslieferung solle möglichst im Jänner oder Februar erfolgen. Die Behörden in den US-Bundesstaaten Texas und Kalifornien werfen „El Chapo“ Mord und Drogenhandel vor und wollen ihn deshalb vor Gericht stellen. Derzeit sitzt der berühmt-berüchtigte Chef des Sinaloa-Kartells in einem Gefängnis in Ciudad Juarez an der Grenze zu den USA ein. Er wehrt sich mit allen juristischen Mitteln gegen eine Auslieferung.

Guzman war nach einem Gefängnisausbruch und 13 Jahren auf der Flucht im Februar 2014 gefasst worden. Er wurde ins Hochsicherheitsgefängnis Altiplano nahe Mexiko-Stadt gesperrt - und entkam im Juli 2015 in einer filmreifen Aktion durch einen Tunnel. Im Jänner dieses Jahres wurde er in seinem Heimatbundesstaat Sinaloa erneut festgenommen und inhaftiert.