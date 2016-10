Saudi-Arabien und SoftBank planen 100-Milliarden-Fonds

Saudi-Arabien und der japanische Telekomkonzern SoftBank verbünden sich für einen riesigen Beteiligungsfonds. Der wichtigste Staatsfonds des Königreichs, der Public Investment Fund (PIF), will in den kommenden fünf Jahren bis zu 45 Milliarden Dollar in den Fonds stecken, der in Technologieunternehmen investieren soll. Von SoftBank sollen mindestens 25 Milliarden kommen.

Mit Hilfe weiterer Investoren, mit denen bereits gesprochen werde, könne der Fonds bis auf 100 Milliarden Dollar anwachsen, erklärten die beiden Partner heute.

„Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wird der SoftBank Vision Fund der größte Investor im Technologiesektor werden“, so SoftBank-Verwaltungsratschef Masayoshi Son. Es wäre einer der größten Beteiligungsfonds aller Zeiten. Er ist Teil der Anstrengungen des saudischen Königshauses, sich vom Öl unabhängiger zu machen.