Fragliche Größe: Ein Ärgernis in der Wellnesszone

Gerade in der nebeligen, feuchten Jahreszeit flüchten sich viele Gäste in Wellnesshotels mit Sauna, Dampfbad und Spa-Bereich mit Massagen und Kosmetikbehandlungen. Der Markt war über lange Jahre hinweg ein Sektor, der stetig wuchs. Durch die Dichte der Angebote ist aber auch der Konkurrenzkampf härter geworden. Die Hotels überbieten einander mit immer mehr, immer mondäneren, immer größeren Wellness- und Spa-Zonen. Am Ende klaffen Traum und Wirklichkeit dennoch oft weit auseinander, denn verbindliche Standards fehlen.

