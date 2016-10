Airbus: Zehntausendstes Flugzeug ausgeliefert

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat die Auslieferung des 10.000. Flugzeugs seiner Geschichte gefeiert. Der Langstreckenflieger vom Typ A350-900 wurde heute im Airbus-Werk im südfranzösischen Colomiers nahe Toulouse der Fluggesellschaft Singapore Airlines übergeben. An der Zeremonie nahmen unter anderem Airbus-Chef Tom Enders und Singapore-Airlines-Chef Goh Choon Phong teil.

„Seit der Gründung unseres Unternehmens hat die Innovation im Zentrum all unserer Entwicklungen gestanden“, sagte Enders. „Das hat es uns erlaubt, unsere Familie an Flugzeugen zu entwickeln, die heute als die modernste und vollständigste angesehen wird.“

Airbus hat nach eigenen Angaben in der Unternehmensgeschichte mehr als 16.700 Flugzeugbestellungen verzeichnet. In den Auftragsbüchern stehen jetzt noch mehr als 6.700 Flugzeuge, deren Produktion die kommenden zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. Für dieses Jahr rechnet Airbus mit „mindestens 650 übergebenen Flugzeugen“. Weltweit nutzen nach Konzernangaben 400 Fluggesellschaften Airbus-Maschinen.