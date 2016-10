Abgastests in den Niederlanden: „Jenseits des Zulässigen“

Mehr als die Hälfte der in den Niederlanden getesteten Dieselautos stoßen unter realen Fahrbedingungen auf der Straße mehr Schadstoffe aus als von den Herstellern angeben. Bei 16 von 30 getesteten Modellen verschiedener Hersteller seien höhere Abgaswerte festgestellt worden, ergab eine heute in Den Haag veröffentlichte Untersuchung der Zulassungsbehörde. Die Untersucher schlossen nicht aus, dass Schummelsoftware eingebaut wurde.

Das Verhalten der Hersteller sei „auf oder jenseits der Grenze des Zulässigen“, schrieb das Verkehrsministerium in einem Brief an das Parlament. Die Abgaswerte stiegen der Untersuchung zufolge deutlich bei einer Veränderung von Temperatur oder Dauer im Vergleich zu den normalen Testbedingungen.

Nach der Volkswagen-Affäre hatte das niederländische Verkehrsministerium den Auftrag erteilt, alle Dieselmodelle zu testen. Die Produzenten könnten verpflichtet werden, Autos zurückzurufen.